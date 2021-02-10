Pixel 8 Pro получит новейший сенсор от Samsung, такой же как у iPhone 15 Pro max

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Google пытается догнать конкурентов по сенсорам камер

Вчера мы писали о новом увеличенном сенсоре в будущем iPhone 15 Pro Max. А уже сегодня Ice universe поделился с нами инсайдом по поводу основной камеры Pixel 8 Pro.

По словам информатора, Google установит в сенсор Samsung ISOCELL GN2 с разрешением 50 мегапикселей и размером 1/1.12". Такое впечатление, что Google и Apple как в школе на контрольной работе, постоянно списывают друг в друга. Размер сенсора полностью совпадает с творением от Sony , которое получит будущий флагман от купертиновцев

Но отставание от китайцев все же полностью убрать не получилось, модуль GN2 был установлен еще в позапрошлом поколении Xiaomi 11 Ultra. И если раньше столь значительную разницу в железе удавалось компенсировать более качественным софтом, то теперь китайцы сотрудничают с известными фото компаниями и алгоритмы обработки у них не хуже.

Посмотрим, чем "корпорация добра" сможет нас удивить, возможно у них все же есть козырь в рукаве о котором скажут на презентации в мае.

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Источник: twitter