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Pixel 9 Pro – гибрид Pixel и iPhone! Poco F6 – Xiaomi превзойдет себя, а iOS превращается в Android

28.01.2024 76 0

﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Эта неделя прошла под восторженные возгласы блоггеров и обозревателей о новой линейке Samsung Galaxy S24. Их изнуряли как могли, но все испытания они прошли достойно, что выгодно отличает их от многих флагманов с многочисленными проблемами на старте. Удачный релиз, который, возможно, поможет вернуть первую строчку по продажам в мире.

Galaxy S24 Ultra

Apple официально открыла предзаказ на свою инновационную гарнитуру Vision Pro. Цена ее и аксессуары впечатляют, но первую партию все равно разобрали как горячие пирожки. А еще, под давлением еврокомиссии, Apple заставили разрешить посторонние магазины приложений в iOS, правда, без подводных камней не обошлось.

Apple Vission Pro

Хороший пакет утечек о будущих Pixel 9 продемонстрировал нам стремление компании скрестить популярные рубленые грани iPhone и узнаваемый фирменный блок камер от последних пикселей. Удивительно видеть такие кардинальные изменения на фоне дизайна будущего Pixel 8a, который еще более "зализан", чем обычный Pixel 8.

Pixel 8a

Ну и, конечно, не обошлось от пары интересных утечек от Xiaomi, касающихся Xiaomi 14 Ultra и Poco F6. Один поражает камерами, другой сверхмощным процессором. Также вдобавок мы собрали интересную порцию дичи из технологического мира. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте:

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.01.2024
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Pixel 9 Pro – гибрид Pixel и iPhone! Poco F6 – Xiaomi превзойдет себя, а iOS превращается в Android