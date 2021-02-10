Плагиат на Netflix? YouTube внедряет новую функцию Playables, предусматривающую наличие библиотеки игр на сервисе

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Игры в YouTube

Google не чужд в играх, поскольку ранее предлагал злосчастный сервис Stadia до января 2023 года. Теперь, похоже, компания возвращается к игре в рамках эксперимента.

Google подтвердил в сообщении на сообществе YouTube, что тестирует так называемую функцию Playables на YouTube.

«Игры – это игры, в которые можно играть непосредственно на YouTube как на компьютере, так и на мобильных устройствах», – пояснила компания в своей публикации.

Компания говорит, что Playables на данный момент доступны только для ограниченного количества пользователей, добавляя, что на главной странице будет раздел Playables. Также компания добавляет, что вы можете просматривать сохраненный прогресс игры и просматривать историю игры через историю YouTube.

Нет официальной информации, используют ли Playables потоковую передачу игр, или эти игры воспроизводятся локально на вашем устройстве. Google также не раскрывает никаких подробностей о библиотеке игр. Что это стоит, в июньском отчете Wall Street Journal упоминалось о непринужденном, сногсшибательном названии под названием Stack Bounce. Похоже, что вам следует ожидать простых мобильных игр, а не консольного качества.

Напомним, что возможность поиграть на подобных сервисах – не новинка, Netflix тоже раньше представил библиотеку мобильных игр, включенную в подписку.

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Источник: androidauthority