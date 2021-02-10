Возвращение в прошлое? YouTube имитирует традиционное телевидение, сделав более длинные перерывы на рекламу

124

Теперь только за чаем и ходить

YouTube меняет свою рекламную игру на смарт-телевизорах, Apple TV и игровых консолях, стремясь к просмотру, имитирующему традиционное телевидение. Вместо того чтобы засыпать зрителей частыми, но короткими паузами на рекламу, YouTube тестирует меньшее количество более длинных пауз на этих платформах.

Предполагается, что рекламные паузы дают зрителям достаточно времени, чтобы наверстать пропущенное между содержимым.

Основная точка вытекает из интригующего поведения и зрительских предпочтений. YouTube обнаружил, что среднестатистический зритель CTV в США смотрит их контент как минимум 21 минуту — примерно столько же, сколько обычный ситком. Исследования также свидетельствуют о том, что 79% зрителей предпочли бы выдержать длительную одноразовую паузу, чем прерывать видео несколько раз.

Похоже, эта рекламная стратегия «меньше, но дольше» вдохновлена подходом британского телевидения к рекламе, часто оставляющему зрителям достаточно времени, чтобы принести чашку чая. Напротив, американские телевизионные шоу, например «Анатомия Грея», печально известны короткими, частыми перерывами, заставляющими вас хотеть, чтобы у вас была кнопка паузы.

Хотя YouTube не полностью описывает, как он собирается реализовать это, возникает много вопросов. Окажется ли это беспроигрышной ситуацией как для рекламодателей, так и для зрителей, также неизвестно. Но одно можно сказать наверняка: YouTube готов согласовать свою цифровую платформу с проверенными телевизионными традициями, чтобы держать нас на крючке подольше. А вы уже готовы к перерыву?

Читайте также: Появились слухи, что Samsung собирается выпустить свою облегченную версию наушников - Samsung Galaxy Buds FE

Источник: gizmochina