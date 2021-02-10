Планшет Blackview Tab 11: характеристики, цена и сроки выхода

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Пандемия и карантинные меры подстегнули продажи планшетов. Оживились и производители, которые начали предлагать новые модели. В числе них оказалась и компания Blackview, основная специализация которой выпуск защищенных устройств. Одна из предстоящих новинок — Blackview Tab 11, которая станет пробой пера компании в среднем классе планшетов.

В сеть выложили постер, демонстрирующий дизайн Blackview Tab 11, а также назвали ряд характеристик. Задают тон во внешнем облике планшета плоские грани на манер iPhone. Каркас должен быть выполнен из алюминия и для придания эффектности новинки помимо серого и серебристых цветов предложат стильный зеленый оттенок.

О характеристиках Blackview Tab 11 известно, что он предложит дисплей диагональю 10,36 дюйма разрешением 2000х1200 точек, восьмиядерный чипсет UNISOC T618, который по части производительности превосходит Snapdragon 675. Он должен предложить 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, фронталку на 8-мегапикселей и основную камеру разрешением 13-мегапикселей.

Планшет получит поддержку Wi-Fi, двух симок и 4G LTE, а также сертификат Widevine L1 для просмотра контента на YouTube, Netflix, Disney + и других сервисах в высоком качестве. Анонс Blackview Tab 11 должен состояться до конца ноября и нас ориентируют на то, что ценник будет в районе $190.