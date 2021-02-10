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Бюджетный планшет Blackview Tab 13 поступил в продажу. Приобрести устройство можно на AliExpress, кликнув сюда. На период распродажи цена составляет всего 149 долларов. Blackview Tab 13 предлагает отличные характеристики и дополнительные фишки, которые точно пригодятся в повседневном использовании. Читайте дальше, чтобы лучше ознакомиться с новинкой.

Blackview Tab 13 – Android 12, ОЗУ до 10 ГБ, защита зрения и работа до 30 часов

Blackview Tab 13 получил 10,1-дюймовый экран разрешением Full HD+. Важную роль играет наличие технологии TÜV Rheinland Low Blue Light, которая должна по максимуму снижать вредное синее излучение. Также можно использовать один из специальных режимов: темный режим, режим чтения или режим защиты глаз.

Задняя крышка Blackview Tab 13 выполнена из алюминия. Устройство очень тонкое и легкое – толщина 7,7 мм и вес 450 граммов. Планшет выглядит стильным, строгим и минималистичным.

«Сердцем» Blackview Tab 13 является процессор MediaTek Helio G85. В AnTuTu он набирает 256691 балл. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, но специальная функция позволяет расширить ОЗУ до 10 ГБ. Компания утверждает, что это только улучшит производительность смартфона.

Постоянное хранилище Blackview Tab 13 на 128 ГБ, но память можно увеличить с помощью SD-карты до 1 ТБ.

Планшет работает на базе фирменной прошивки DokeOS_P 3.0 с Android 12. Поддерживается мультиязычность. Заявлен отдельный режим для комфортного взаимодействия с ПК или ноутбуком.

Еще из характеристик присутствуют двойные динамики с поддержкой технологии Smart-PA, основная 13-мегапиксельная и 8-мегапиксельная фронтальная камера, мобильная сеть 4G и аккумулятор емкостью 7280 мАч.

Приобрести Blackview Tab 13 за 149 долларов можно только до 26 августа включительно. Потом на планшет будет действовать другая, сильно завышенная цена. Так что переходите по ссылке, добавляйте товар в корзину и спешите оформить заказ. Удачи!