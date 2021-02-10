Планшет Google Pixel Tablet: все подробности появились за несколько дней до запуска

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ПЛАНШЕТ GOOGLE PIXEL ПОКАЗАЕТ СЕБЯ В ПОЛНОЙ КРАСОТЕ

О планшете Google Pixel говорили с конца 2022 года, но информации было достаточно мало. Однако список продуктов Amazon Japan дал дыхание свежего воздуха о планшете Pixel. Сайт слив информацию об устройстве, включая его характеристики, цены и доступность.

Удаленный продукт с японского сайта показывает, что устройство будет иметь чип Tensor G2, такой же как и у всех последних продуктов от Google. Процессор G2 также обеспечивает высокую производительность, а для планшета его повышенный аппетит не станет проблемой.

Что касается других деталей устройства, то Google Pixel Tablet будет оснащен 10,95-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560×1600 точек с максимальной яркостью 500 нит.

Также обещают поддержку стилуса нового поколения USI 2.0. Это позволит пользователям в полной мере использовать преимущества большого дисплея для различных ежедневных задач.

Google Pixel Tablet будет иметь двойную камеру. Он получит 8-мегапиксельный модуль как спереди, так и сзади. Помимо камер, планшет также получит четыре высококачественных стереодинамика.

Другие коммуникации включают поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, UWB и USB-C 3.2 Gen 1. Планшет будет доступен со 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти и 8 ГБ оперативной памяти.

Согласно источнику, планшет Google Pixel будет доступен в Японии с 20 июня. Устройство стоит примерно ¥80 000 (около 590 долларов или 530 евро). Планшет будет доступен в двух цветах: фарфоровый и ореховый.

Исходя из даты выпуска 20 июня – можно предположить, что Pixel Tablet станет важной темой следующей конференции разработчиков Google I/O. Уже 10 мая мы узнаем все подробности о будущем планшете от Google.

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Источник: gizchina