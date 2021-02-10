Планшет Realme Pad 5G стоит внимания: первые подробности

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По части мощности это будет один из лучших Android-планшетов

Когда появились первые слухи, что Realme выпустит свой планшет, многие заговорили о том, что у Xiaomi Pad 5 появится достойный конкурент. Но реальность оказалась далекой от ожидаемого и у компании вышли два довольно странных планшета. Тем не менее Realme преисполнена желанием выпустить что-то действительно стоящее и готовит к анонсу Realme Pad 5G.

По данным известного сетевого информатора Digital Chat Station, в скором времени состоится премьера Realme Pad 5G. Он выйдет в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой. Одна из модификаций получит Snapdragon 870, ЖК-дисплей разрешением 2,5К и аккумулятор емкостью 8360 мАч. Еще одна важная деталь — поддержка стилуса.

Роль топового Android-планшета достанется версии Realme Pad 5G на базе Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Для того чтобы выделить планшет, его будут именовать Master Explorer Edition. К сожалению, это все подробности, которыми с широкой аудиторией поделился инсайдер.

Напомним, что в прошлом году состоялась премьера Realme Pad, обладающего процессором Helio G80. А в этом году представили Realme Pad mini на базе UNISOC Tiger T616, с 8,7-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 6400 мАч.

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Источник: weibo