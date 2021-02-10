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Планшеты Xiaomi Pad 7 появятся раньше обычного - нас ожидает мощное железо и новый дисплей

25.01.2024 82 0

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НОВЫХ ПЛАНШЕТАХ

Компания Xiaomi готовит анонс новой линейки планшетов Pad 7, которая поступит в продажу уже в феврале этого года. По информации инсайдера Digital Chat Station, устройства получат мощные мобильные чипсеты.

Планшеты Xiaomi Pad 7 появятся раньше обычного - нас ожидает мощное железо и новый дисплей – фото 1

Базовая модель Xiaomi Pad 7 будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. А флагман Xiaomi Pad 7 Pro получит еще более мощный Snapdragon 8 Gen 3. Это значительный прорыв по сравнению с Snapdragon 870 и 8 Gen 1 в предшественниках.

По слухам, Xiaomi Pad 7 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. А Pad 7 Pro впервые для планшетов Xiaomi получит OLED-дисплей вместо LCD. Еще бы сканер отпечатков в более молодую модель, было бы вообще прекрасно.

Планшеты Xiaomi Pad 7 появятся раньше обычного - нас ожидает мощное железо и новый дисплей – фото 2

Ожидается, что новые планшеты Xiaomi будут представлены уже 7 февраля. Остается надеяться, что в этот раз компания выпустит топовую модель Pad 7 Pro не только в Китае, но и на международном рынке.

Источник - didgital chat station

Автор: Andrii S. Дата публикации: 25.01.2024
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Планшеты Xiaomi Pad 7 появятся раньше обычного - нас ожидает мощное железо и новый дисплей