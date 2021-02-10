Планшеты Apple iPad mini 6 и iPad 9: что нового и что по ценам

655

Apple представила компромиссный iPad 9 и компактный iPad Air 4

На вчерашнем осеннем ивенте Apple представила iPad Mini 6 и показала «бюджетный» iPad 9. Анонс планшетов стал сюрпризом, их ждали к концу года. Но компания решила иначе и уже начала прием предзаказов на iPad 9, а очередь mini-версии наступит 22 сентября.

Apple iPad‌ 9, который приходит на смену восьмому поколению, по-прежнему стоит $329. Он оснащен чипом A13, предлагает 64/256 Гб флеш-памяти и обновленную 12 Мп фронтальную камеру с поддержкой Center Stage для видеозвонков.

По сравнению с предыдущими версиями предложили поддержку sRGB и дисплей True Tone, но при этом не стали устраивать апгрейд основной камере. Он по-прежнему имеет приличные рамки по периметру дисплея и кнопку Home Touch ID.

Apple iPad mini 6‌ при стоимости от $499 предлагает гораздо более значительные внешние преображения. Новый iPad mini - это, по сути, компактная версия iPad Air с 8,3-дюймовым дисплеем, тонкими рамками, антибликовым покрытием и кнопкой Touch ID в кнопке включения, расположенной сверху. Яркость дисплея составила 500 нит.

Он также оснащен 12-мегапиксельной сверхширокоугольной фронтальной камерой, портом USB Type-C и на выбор предлагаются различные модификации с флеш-накопителем до 256 Гб. Базируется iPad 6 mini на самом быстром чипе Apple A15, который также установлен в новых моделях iPhone 13.

В арсенале планшета основная 12 Мп камера со светосилой f/1.8, поддержка Wi-Fi 6, 5G, стилуса Apple Pencil второго поколения и eSIM, а также динамики со стереоэффектом в горизонтальной ориентации. А еще Apple iPad mini 6 наглядная демонстрация борьбы за экологию, ведь планшет полностью изготовлен из переработанного алюминия.

iPad mini 6 доступен в новых уникальных цветах, включая розовый, фиолетовый, серый и золотистый, а iPad 9 предлагают в космическом сером и серебристом цветах.

Apple iPad mini 6 и iPad 9 будут поставляться покупателям начиная с 24 сентября, что совпадает с датой старта продаж iPhone 13.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: apple