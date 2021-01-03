Раскрыты подробности о серии Huawei P50

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Линейка Huawei P50 получит три модели с разными дисплеями и основной камерой на манер Huawei Mate 40

Активная фаза войны США против Huawei началась в 2018 году и своего апогея достигла в середине прошлого года. Сама история противостояния США и Китая не завершится в этом году, она продлится и дальше. Huawei придется искать пути выжить и существовать в новых условиях. Уже понятно, что выпуск смартфонов она продолжит.

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Если компания продолжит следовать прежнему плану обновлений флагманов, то весной должна случиться премьера серии Huawei P50. Ожидается, что в ее рамках выйдут три модели где помимо базовой представят Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+. Известный инсайдер @OnLeaks уже успел слить в сеть рендер «прошки», который дает понимание, что новый флагман получит изогнутый дисплей с круглым отверстием по центру для селфи-камеры.

По данным другого сетевого информатора @RODENT950, Huawei P50 предложит экран диагональю 6,1-6,2 дюйма, у Pro-версия он будет на 6,6 дюйма и у Huawei P50 Pro+ мы увидим матрицу диагональю 6,8 дюйма. Габариты базовой версии серии составят 159х73х8 мм. Что касается тыльной камеры, то своим оформлением она будет повторять ту, что предложили в Huawei Mate 40: черное кольцо с многочисленными камерами. Обещают, что обновят основной датчик и широкоугольный.

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Источники: ithome, ithome