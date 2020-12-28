Huawei выпустят еще один смартфон линейки Mate – Huawei Mate 40E

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Huawei Mate 40E должен стать еще одним смартфоном в линейке Huawei Mate.

Еще в октябре мы писали про новую линейку смартфонов от Huawei – Mate 40, в которую вошли Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Edition.

Похоже, что в разработке находится еще один смартфон Mate 40, который будет иметь название Mate 40E.

О новом устройстве от Huawei стало известно благодаря базе данных Консорциума беспроводной связи (Wireless Power Consortium, WPC). Рассматриваемый гаджет, имеющий номер модели OCE-AN00, (близкий к Mate 40 - OCE-AN10) был зарегистрирован 9 декабря. На прилагаемом изображении мы видим устройство, похожее на стандартный Mate 40.

База данных TENAA уже сертифицировала устройство Huawei с номером модели OCE-AN00. Судя по странице устройства, в нем будет установлен 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением FullHD+.

В отличие от стандартного Mate 40, в котором установлен процессор Kirin 9000E с тактовой частотой 3,13 ГГц, Mate 40E имеет процессор чуть «хилее» - 2,86 ГГц. Скорее всего, речь идет о чипсете Kirin 990E 5G. Mate 40E будет питать аккумулятор емкостью 4100 мАч.

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Huawei Mate 40E будет продаваться в вариантах 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти с вариантами хранилища 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Основная камера имеет разрешение 50 Мп. К основному объективу присоединятся 16-мегапиксельный ширик и 8-мегапиксельный телевик. Фронталка будет иметь разрешение 13 Мп.

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Источник: Notebook Check



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