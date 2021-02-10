Планы Xiaomi, неполноценный Exynos 2200 и Realme GT Neo 3 исполнит мечту

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Чуть больше двух недель остается до прихода весны. Еще чуть-чуть и наступят теплые деньки. Тем временем индустрия постепенно разгоняется и подкидывает нам инфоповоды, которые стоит обсудить. Представляем дайджест самых интересных событий уходящей недели.

Оказалось, что геомагнитные бури влияют не только на самочувствие людей, но и способны нарушить работу систем связи и навигации, а еще им оказалось под силу вывести из строя 40 спутников Starlink. Они утеряны навсегда и закончат свою недолгую жизнь при входе в атмосферу, а вместе с ними и сгорят деньги инвесторов.

Тем временем Google возомнила, что функция динамических тем — то, что так нужно миру. Тех из производителей, кто не осознал этого или не хочет проникнуться идеей, будут настойчиво убеждать в том, чтобы они предлагали ее в своих смартфонах на Android 12. Кто не поймет важность ее, вынуждены будут попрощаться с Google-сервисами.

Правда, при этом сама Google все никак не «разберется» со своим софтом и не доведет его до ума. Количество багов в Pixel 6 и Pixel 6 Pro слишком велико, а обновления, призванные их исправить, только добавляют проблем.

В Интернете активно обсуждают предстоящие новинки холдинга BBK. Так, на следующей неделе мы увидим анонс Realme 9 Pro+ и OnePlus Nord CE 2 5G. Характеристики их уже известны, как и названы ценники на них. А еще слили рендер игровой версии Realme GT Neo 3 на базе Dimensity 9000.

Тем временем Apple вновь попала в неприятную историю, которая рушит ее имидж поборника конфиденциальности. Оказалось, что Siri случайно писала разговоры с владельцем даже тогда, когда был введен запрет на запись. Все списали на ошибку и пообещали, что баг исправили.

На этой неделе Samsung познакомила с линейкой Galaxy S22. Самая главная интрига — производительность Exynos 2200. Ожидания были слишком велики, а реальность может оказаться таковой, что прирост мощности по сравнению с Exynos 2100 будет не более 5%. К слову, обзорщики и рядовые пользователи остались довольны камерой Galaxy S22.

В сети не утихает тема предстоящего анонса Redmi K50 Gaming Edition. По версии компании, новинка будет прекрасно практически во всем: отличный дисплей, мощный чип, эффективное охлаждение, быстрая зарядка и гоночная версия. Сама же Xiaomi взяла курс быть как Apple. Подражание или здоровая конкуренция? Время покажет. А под конец вас ждет рубрика «Какая-то дичь». Будет интересно. На этом все. Отличных выходных!