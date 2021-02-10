Пластик рулит. За счет серии Samsung Galaxy S22 количество пластиковых флагманов возрастет

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Из трех новинок серии Galaxy S22 только у Galaxy S22 Ultra тыльная крышка будет стеклянной

Мы уже не раз становились свидетелями того, что компании не стесняются использовать пластик в своих флагманах. Особенно ярко это проявляется в топовых устройствах Samsung и, похоже, что компания и дальше будет гнуть свою линию. В случае с серией Galaxy S22 она может отказаться от использования премиальных материалов.

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С просторов Южной Кореи пришло сообщение, что в семействе Galaxy S22 только Ultra будет носителем стеклянной тыльной панели. Тогда как прочие модели получат заднюю крышку из пластика. Причем говорится о том, что компания будет использовать «совершенно новую технологию обработки». Похоже, что таким способом производитель хочет не только удешевить ряд моделей серии, но и еще больше дистанцироваться от них и подчеркнуть премиальность Galaxy S22 Ultra. Напомним, что есть слухи, что и LTPO-дисплей также достанется только старшей модели линейки.

Почти наверняка Samsung построит свою промо-кампанию так, чтобы и пользователи поверили в пластик. Напомним, что ранее производитель даже выпустил ролик, призванный убедить широкую аудиторию в том, что пластик — это практично и разумно.

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Но это при условии, что слух о засильи пластика правдив. Эта информация может оказаться фейком и ничего не мешает компании передумать до анонса, взяв за основу стекло при изготовлении тыльной крышки.

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Источник: androidauthority