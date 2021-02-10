LPDDR5 uMCP от Samsung предлагает флагманский уровень для недорогих смартфонов

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Samsung объединила LPDDR5 и UFS 3.1 NAND в одном корпусе для повышения производительности

Samsung объявила о начале массового производства нового модуля памяти LPDDR5 на базе UFS (uMCP). Он объединяет в одном корпусе самую быструю память LPDDR5 DRAM с новейшей флеш-памятью UFS 3.1 NAND, обеспечивая производительность флагманского уровня для устройств среднего уровня.

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К числу достоинств uMCP компания причисляет высокую скорость и большую емкость хранилища при низком энергопотреблении. Эра 5G-смартфонов заставляет компании искать пути повышения производительности мобильных устройств и новый модуль памяти один из них. Он позволяет пользоваться функциональностью 5G, которая ранее были прерогативой только флагманских устройств. Например, потоковая передача, игры с интенсивным использованием графики и дополненная реальность (AR).

Достигнуто это за счет 50% прироста производительности DRAM, с 17 Гб/с до 25 Гб/с и флэш-памяти NAND до 3 Гб/с против 1,5 Гб/ у UFS 2.2 на основе LPDDR4X. Сами модули отличаются компактностью и не займут много места внутри корпуса — габариты 11,5х13 мм.

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Производители смогут выбирать чипы памяти DRAM емкостью от 6 Гб до 12 Гб, а варианты хранения будут варьироваться от 128 Гб до 512 Гб. Samsung сообщила, что тесты на совместимость с несколькими мировыми производителями смартфонов успешно завершены. Решение LPDDR5 uMCP не будет эксклюзивным только для смартфонов Galaxy. Но первыми новейшим чип памяти получат именно смартфоны от Samsung, которые должны выйти в течение июня.

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Источник: samsung