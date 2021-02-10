Слили характеристики Samsung Galaxy M32

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Samsung Galaxy M32 получит пять камер, емкую батарейку и чип как у Redmi Note 8 (2021)

Еще в апреле появилась информация, что бюджетная M-серия от Samsung должна получить пополнение — Galaxy M32. Ранее предполагалось, что новинка будет лишь переименованной версией Galaxy A32, но сегодняшняя информация опровергает это предположение.

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По данным источника, Galaxy M32 получит Super AMOLED-дисплей Infinity-U диагональю 6,4 дюйма и разрешением FullHD+. Под капотом установили 12-нанометровый чипсет Helio G85 в связке с 4/6 Гб оперативной памяти. В зависимости от версии пользователь сможет выбрать 64 Гб или 128 Гб постоянной памяти.

Работать Galaxy M32 будет под управлением Android 11 с оболочкой One UI. Габариты корпуса составили 160х74х9 мм и внутри скрывается батарейка емкостью 6000 мАч. Будет ли быстрая зарядка, не сообщается. Скорее всего, заряжать новинку можно будет на мощности не более 15 Вт.

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Смартфону приписывают фронталку на 20-мегапикселей со светосилой f/2.2 и основную камеру с датчиками 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка, f/2.2) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4). Ожидается, что представить Galaxy M32 могут уже в этом месяце.

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Источник: 91mobiles