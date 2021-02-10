По части автономности Samsung Galaxy Z Flip 4 разочарует

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Время работы так и останется слабой стороной складного смартфона

Однозначно можно сказать, что Samsung намерена и дальше активно развивать сегмент складных смартфонов. Серия Galaxy Z Flip успешна и хорошо продается, модели из нее выбирали те, кто хотел необычный и яркий аппарат. Но при всей внешней привлекательности у устройств этой линейки есть один серьезный недостаток — небольшое время работы.

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У того же Galaxy Z Flip 3 в каждой из половинок находится аккумулятор, и суммарная их емкость составила 3300 мАч. Такая батарея и время работы — слабое место и при умеренном использовании можно получить около суток работы. К разочарованию поклонников «раскладушек» новое поколение не избавится от этого недостатка.

Сообщается, что в Galaxy Z Flip 4 также сохранят конструкцию из двух батареек и их суммарная емкость составит 3400 мАч. На фоне предшественника прирост в 100 мАч является незначительным и точно не даст увеличения в части автономности работы.

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Остается надеяться, что небольшой прибавки в продолжительности работы удастся добиться за счет установки энергоэффективного чипа Snapdragon 8 Gen 1 Plus. В его основу положили 4-нанометровую технологию от TSMC, которая отличается улучшенными показателями по щадящему расходу энергии, чем предлагает Snapdragon 8 Gen 1, изготовленный по 4-нм техпроцессу Samsung.

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Источник: androidauthority