По следам презентации серии OnePlus 9: камеры с Hasselblad, новые экраны и актуальное железо

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Знакомство с OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus Watch

Сегодня представили новые смартфоны линейки OnePlus 9. Показали три модели: самый крутой OnePlus 9 Pro, вариант попроще OnePlus 9 и «бюджетный» OnePlus 9R. Естественно, что мы наблюдали за происходящим и готовы рассказать о новинках, не забыв поведать и о первых смарт-часах компании OnePlus Watch.

Компания вновь заявила, что стремится создавать лучшие продукты и новинки отражают эту философию производителя. Первым делом было решено похвастаться камерами, и, чтобы показать, что компания не топчется на месте и пытается создавать что-то свое, рассказали о коллаборации Hasselblad. Дружба с известным фотобрендом прием известный и уже не раз обкатанный. В случае с линейкой OnePlus 9 инженеры Hasselblad работали над точностью цветопередачи. А вот железо в камерах в основном от Sony.

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Естественно, что на презентации активно «разгоняли» еще одну фишку новинок — дисплей LTPO Fluid2 AMOLED. Это творение Samsung и DisplayMate признал его лучшим на рынке. Вполне предсказуемо увидеть в новинках серии OnePlus 9 присутствие Snapdragon 888, оперативки LPDDR5 и флеш-памяти UFS 3.1, а также усовершенствованную систему охлаждения. Полагаю, не стало сюрпризом наличие быстрой 65-ваттной проводной зарядки, а вот то, что теперь и OnePlus 9 поддерживает зарядку по беспроводу — стало неожиданностью.

После того, как компания объявила ценники на семейство OnePlus 9 стало очевидно, что ее продукты прочно избавились от имиджа «убийц флагманов». Они становятся все лучше, но есть стойкое ощущение, что технологии здесь ради технологий, нет каких-то откровенно цепляющих моментов. Крепкие флагманы 2021 года задорого. А больше — на видео.