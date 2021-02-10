В адрес Apple готовят обвинение в дискриминации сторонних платежных из-за Apple Pay и чипа NFC

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Чиновники могут заставить Apple открыть систему мобильных платежей для конкурентов

Антимонопольные органы Европейского союза готовы предъявить Apple обвинение в антиконкурентном поведении в части модулей NFC, доступ к которым открыт только Apple Pay. По данным осведомленных источников, Еврокомиссия начала расследование против Apple еще в июне прошлого года и сейчас она готовит так называемое заявление о возражениях, которое будет отправлено в адрес компании в следующем году.

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Подробностей о том, что не устроило чиновников в поведении Apple, нет. Как и нет точной информации, какие требования будут выдвинуты компании. Есть предположение, что она рискует получить крупный штраф и предписание открыть доступ к NFC для конкурирующих платежных систем. Популярность бесконтактных платежей посредством мобильных устройств в последние годы выросла в разы, и попытка продвигать только сервис Apple Pay, дают компании конкурентное преимущество и не оставляют пользователям право выбора.

На данный момент представители регуляторного органа отказались давать какие-то комментарии по этому вопросу. Не стала комментировать эту информацию и Apple, сославшись на соблюдение конфиденциальности и безопасности.

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Источник: reuters