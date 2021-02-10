Почему бизнес использует VPN для своих удаленных сотрудников все чаще?

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Пандемия коронавируса изменила мир до неузнаваемости. Серьезные трансформации произошли и с тем, как мы сегодня взаимодействуем друг с другом, и даже с тем, как мы ведем бизнес. Смертоносный вирус изолировал множество людей в их домах, но даже перед лицом глобальной угрозы мир должен продолжать жить.

Многие крупные компании перешли на удаленную модель работы модель. Сотрудники вне офиса позволяют повысить производительность труда за счет быстрого доступа Ваших специалистов к ресурсам компании. Однако, в связи с массовым переходом на «удаленку», инфраструктура безопасности многих предприятий подверглась серьезным онлайн-угрозам.

Хакеры, цифровые мошенники, да и конкуренты не преминули воспользоваться дырами в онлайн-безопасности в своих интересах для хищения персональных данных и информации, представляющей коммерческую тайну. Это стало возможным по той причине, что многие домашние компьютеры удаленных сотрудников имеют меньшую защиту от внешних угроз, чем компьютеры в офисе.

По мере роста популярности удаленной работы растет и риск взлома корпоративных сетей. Давайте перечислим основные причины, побуждающие владельцев бизнеса использовать VPN для решения рабочих задач:

Домашние компьютеры не так безопасны как офисные





Большие и средние офисы, как правило, имеют инфраструктуру, которая обеспечивает, защищает и поддерживает сеть на должном уровне. Серьезные компании имеют технические возможности полностью контролировать поток онлайн-информации и гарантировать, что все самое ценное останется внутри корпоративной сети.

Однако с появлением сотрудников, работающих из дома, надежность инфраструктуры на многих предприятиях значительно снизилась.

Внутренняя сеть корпоративного офиса, как правило, имеет несколько уровней безопасности, которые перестают быть актуальными при переходе на удаленную модель работы.

Вам стоит понять, что большинство обычных людей не готово платить за дополнительную защиту своей домашней сети, потому что они просто не видят в этом необходимости. Возможно, Ваши сотрудники считают, что их личность не представляет для злоумышленников никакой ценности, ведь они обычные люди, а не успешная компания. С определенной долей вероятности они заблуждаются.

На самом деле в некоторых местах люди используют публичную сеть для доступа в Интернет, которая также может быть доступна их соседями и иным окружающим. Это способно освободить хакерам доступ к столь нужным корпоративным данным и отработать «заказ» конкурентов, нанеся вред Вашему бизнесу.

Таким образом, тот факт, что домашние офисы и устройства удаленных сотрудников не всегда следуют всем необходимым нормам и протоколам безопасности, может поставить Вашу компанию под угрозу.

VPN - это эффективный способ шифрования ценных данных





Установка VPN - это быстрый и простой способ контролировать безопасность домашней сети удаленных сотрудников. Он поможет усилить безопасность корпоративной сети независимо от того, откуда с ней взаимодействуют Ваши работники. Связь их устройств с офисом будет безопасной независимо от того, загорают ли они на солнечном пляже или прячутся от дождя под козырьком автобусной остановки.

С учетом их универсальности и высокой совместимости, VPN можно установить на компьютер или устройство практически любого пользователя, обеспечив при этом достаточный уровень безопасности для Вашей бизнес-информации.

При подключении к Интернету через VPN все входящие и исходящие данные данных будут надёжно шифроваться и защищаться от хакеров или других людей, часть из которых, возможно, имеет злой умысел.

Еще одним преимуществом использования VPN является то, что их можно легко и быстро установить с помощью алгоритма plug-and-play. Достаточно лишь одной настройки и VPN прослужит Вам верой и правдой, не беспокоя Вас назойливыми сообщениями о необходимости дополнительных настроек.

Простота использования - это то, что будет стимулировать сотрудников использовать VPN при удаленном доступе к сети Вашего предприятия.

Хакеры с каждым годом становятся умнее





Одна из наиболее актуальных причин, по которой Вашему бизнесу нужен VPN, заключается в том, что данный сервис необходимы для защиты удаленных работников и корпоративных данных от злоумышленников.

Без него хакерам будет легче получить доступ к содержимому компьютеров Ваших сотрудников и к пересылаемым между ними и офисным сервером данными.

Большинство офисных работников знает, как выглядят вредоносные электронные письма по ряду очевидных признаков. Это могут быть подозрительные адреса отправителя, напоминающие спам, плохая грамматика и пунктуация, а также сомнительные предложения. Тем не менее, в последний год хакеры научились делать электронные письма, которые до практически не отличить от официальных электронных писем авторитетных компаний. Даже самые внимательные люди становятся жертвами хакеров и их изощренных схем, таких как фишинг, своппинг и пр.

Кибербезопасность сегодня приобретает ключевое значение в успешном бизнесе. Хакеры становятся умнее, а их технологии постоянно развиваются. VPN необходимы для шифрования данных, передаваемых в процессе работы из дома.

Одной только покупки VPN для Вашей компании может быть недостаточно. Вы также должны обеспечить сотрудникам всестороннее, но легко понятное обучение принципам работы с ним. Неплохо было бы научить их, как защищать свои данные от продвинутых хакеров, с помощью VPN.

Вывод





Виртуальные частные сети - это простой и эффективный способ защиты всех данных, передаваемых с устройств удаленных сотрудников. VPN невероятно просты в использовании и успешно предотвращают большинство кибератак. Установите бесплатный VPN для Windows и полный переход к модели удаленной работы, особенно во время затянувшейся эпидемии коронавируса, будет намного проще и безопаснее.