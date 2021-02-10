Не работает пульт от телевизора Xiaomi

684

Настраиваем не работающий Mi пульт на вашем Xiaomi

Во многие бюджетные и среднебюджетные решения от Xiaomi до сих пор устанавливается инфракрасный датчик. Вещь, которая в век развития мобильного интернета уже давно должна была кануть в лету из-за своей ненадобности, остается актуальной и нужной для большого количества пользователей.

Сегодня инфракрасный датчик ассоциируется уже не со способом передачи данных, а с возможностью превратить ваш смартфон в универсальный пульт, с помощью которого можно управлять как телевизором, так и, например, кондиционером.

Однако иногда специальное приложение от Xiaomi для управления бытовой техникой дает сбой, и инфракрасный порт становится бессмысленной фишкой. К счастью, решить данную проблему очень легко.

Почему не работает пульт на Xiaomi и Redmi?

Причин сбоя приложения Mi-пульт может быть бесконечное множество: некорректное обновление ПО, общесистемная ошибка и т.д. «Лечится» данное обстоятельство просто и понятно.

Стоит понимать, что описанный ниже случай, скорее всего, даст именно положительный результат, но никто не застрахован от самой страшной причины отказа работы приложения Mi-пульт – аппаратные проблемы.

Если инфракрасный датчик сам по себе является причиной не срабатывания приложения от Xiaomi, то помочь вам сможет только специалист сервисного центра.

Возвращаем работоспособность «пульту» от Xiaomi

Итак, чтобы вернуть Mi-пульт в строй, нам необходимо очистить кэш программы. Очистка «лишних» файлов поможет приложению вновь наладить соединения прошивки и инфракрасного порта.

Очистка кэша

Отметим: если вы привыкли пользоваться большим виджетом пульта на рабочем столе вашего смартфона, то вам также стоит очистить кэш еще одного приложения – Peel Mi Remote. Именно благодаря данному ПО вы имеете возможность вывести удобный виджет на экран Xiaomi, чтобы не заходить каждый раз в основное приложение пульта.

Чистка кэша проводится «собственными силами» MIUI. Заходим в общие Настройки вашего Xiaomi и крутим список вплоть до раздела «Приложения». Внутри нас будет ждать подраздел «Все приложения» - выбираем его. Сверху видим строку поиска, куда необходимо вбить слово «пульт». После этого на экране вы увидите иконку того самого Mi-пульта – нажимаем на него.

Внутри вас ждут глубокие настройки приложения. Нам необходимо прокрутить экран до самого низа и нажать на кнопку «Очистить» (третья по очереди внизу экрана). Нажимаем на «Очистить кэш» - все, первая фаза завершена.

Теперь возвращаемся к списку всех приложений и вбиваем слово «Peel» - покажется тот самый Peel Mi Remote. Заходим в настройки приложения и повторяем указанные выше действия по очистке кэша. После этого перезагружаем смартфон и проверяем его работоспособность.

Удаление и новая установка приложения

Если же данный способ не помог, можно попробовать более кардинальное решение. Вам придется удалить оба приложения (Mi-пульт и Peel Mi Remote), а после – установить их снова. Удаляем приложения любым удобным для вас способом, а после ищем их на просторах Google Play Маркета. Скачали, установили и радуемся вернувшейся функциональности.

Напоминаем: если данные способы вам не помогли, то обязательно обратитесь в Сервисный центр. Специалист обязательно сможет помочь вам не только решить данную проблему, но и настроить работу инфракрасного порта для максимально комфортного использования.