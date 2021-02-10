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Не работает пульт от телевизора Xiaomi

03.07.2021 684 0

Настраиваем не работающий Mi пульт на вашем Xiaomi

 

Во многие бюджетные и среднебюджетные решения от Xiaomi до сих пор устанавливается инфракрасный датчик. Вещь, которая в век развития мобильного интернета уже давно должна была кануть в лету из-за своей ненадобности, остается актуальной и нужной для большого количества пользователей. 

 

Сегодня инфракрасный датчик ассоциируется уже не со способом передачи данных, а с возможностью превратить ваш смартфон в универсальный пульт, с помощью которого можно управлять как телевизором, так и, например, кондиционером.

 

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Однако иногда специальное приложение от Xiaomi для управления бытовой техникой дает сбой, и инфракрасный порт становится бессмысленной фишкой. К счастью, решить данную проблему очень легко. 

 

Почему не работает пульт на Xiaomi и Redmi? 

 

Причин сбоя приложения Mi-пульт может быть бесконечное множество: некорректное обновление ПО, общесистемная ошибка и т.д. «Лечится» данное обстоятельство просто и понятно. 

 

Стоит понимать, что описанный ниже случай, скорее всего, даст именно положительный результат, но никто не застрахован от самой страшной причины отказа работы приложения Mi-пульт – аппаратные проблемы. 

 

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Если инфракрасный датчик сам по себе является причиной не срабатывания приложения от Xiaomi, то помочь вам сможет только специалист сервисного центра. 

 

Возвращаем работоспособность «пульту» от Xiaomi

 

Итак, чтобы вернуть Mi-пульт в строй, нам необходимо очистить кэш программы. Очистка «лишних» файлов поможет приложению вновь наладить соединения прошивки и инфракрасного порта.

 

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Очистка кэша

 

Отметим: если вы привыкли пользоваться большим виджетом пульта на рабочем столе вашего смартфона, то вам также стоит очистить кэш еще одного приложения – Peel Mi Remote. Именно благодаря данному ПО вы имеете возможность вывести удобный виджет на экран Xiaomi, чтобы не заходить каждый раз в основное приложение пульта. 

 

Чистка кэша проводится «собственными силами» MIUI. Заходим в общие Настройки вашего Xiaomi и крутим список вплоть до раздела «Приложения». Внутри нас будет ждать подраздел «Все приложения» - выбираем его. Сверху видим строку поиска, куда необходимо вбить слово «пульт». После этого на экране вы увидите иконку того самого Mi-пульта – нажимаем на него. 

 

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Внутри вас ждут глубокие настройки приложения. Нам необходимо прокрутить экран до самого низа и нажать на кнопку «Очистить» (третья по очереди внизу экрана). Нажимаем на «Очистить кэш» - все, первая фаза завершена.

 

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Теперь возвращаемся к списку всех приложений и вбиваем слово «Peel» - покажется тот самый Peel Mi Remote. Заходим в настройки приложения и повторяем указанные выше действия по очистке кэша. После этого перезагружаем смартфон и проверяем его работоспособность. 

 

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Удаление и новая установка приложения

 

Если же данный способ не помог, можно попробовать более кардинальное решение. Вам придется удалить оба приложения (Mi-пульт и Peel Mi Remote), а после – установить их снова. Удаляем приложения любым удобным для вас способом, а после ищем их на просторах Google Play Маркета. Скачали, установили и радуемся вернувшейся функциональности.

 

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Напоминаем: если данные способы вам не помогли, то обязательно обратитесь в Сервисный центр. Специалист обязательно сможет помочь вам не только решить данную проблему, но и настроить работу инфракрасного порта для максимально комфортного использования. 

Xiaomi Mi пульт Mi remote Peel Mi Remote
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 03.07.2021

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