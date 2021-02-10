Почти анонс OnePlus 10 Pro: глава компании выложил перечень характеристик

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Он только подтвердил то, что было слито в сеть ранее

Вот уже достаточно продолжительное время по сети «гуляют» слухи о том, каким будет OnePlus 10 Pro. Все благодаря сетевым информаторам, которые черпают вдохновение у поставщиков комплектующих или других источников из цепочки поставок. Но случилось так, что подробности о OnePlus 10 Pro раскрыла сама компания. Видимо посчитав, что хуже не будет, ведь все, о чем она сообщила было известно и ранее благодаря техно-шпионам.

Глава компании Пит Лау опубликовал перечень характеристик, которые получит новинка. Он подтвердил присутствие Snapdragon 8 Gen 1, LTPO-дисплея с частотой обновления 120 Гц, аккумулятора емкостью 5000 мАч, быстрой проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

Будет NFC, стереодинамики, поддержка Bluetooth 5.2, оперативная память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, селфи-модуль на 32 Мп и тройная тыльная камера 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп. Подтвердил топ-менеджер и то, что в Китае OnePlus 10 Pro будет доступен с оболочкой ColorOS 12 на базе Android 12, а на глобальный рынок он придет с интерфейсом OxygenOS 12.

Если присмотреться, то можно заметить, что по большинству параметров за исключением набора датчиков в основной камере, программного обеспечения, мощности быстрой зарядки и присутствия беспроводной зарядки, OnePlus 10 Pro очень схож с realme GT 2 Pro, который был представлен вчера. Учитывая родственные узы двух брендов, которые стали выходцами Oppo и являются частью дружной семьи BBK, особо удивления такое сходство не вызывает. Остается только узнать, какой в итоге будет наценка за ряд прокаченных характеристик.

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Источник: mydrivers, twitter