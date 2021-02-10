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POCO F4 и POCO F4 Pro: лучшие смартфоны POCO нынешнего года

20.03.2022 268 0

Все идет к тому, что уже скоро на рынок выйдут POCO F4 и POCO F4 Pro. В очередной раз «дочка» Xiaomi прибегнет к стратегии ребрендинга и новинки станут переименованными версиями устройств Redmi. На этот раз шильдик переклеят на Redmi K40S и Redmi K50 Pro.

 

Новинки уже начали получать необходимые сертификаты и ожидается, что POCO F4 станет переименованной версией Redmi K40S, а «прошка» в свою очередь позаимствует характеристики у Redmi K50 Pro. Так это или нет, сможем узнать уже после презентации устройств. Точная дата ее проведения еще не озвучена.

 

POCO F4 и POCO F4 Pro: лучшие смартфоны POCO нынешнего года – фото 1

 

Напомним, что Redmi K40S является лишь чуть прокаченной версией Redmi K40. Смартфон обладает 6,67-дюймовым AMOLED‑экраном разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 870, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. В наличии стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и основная камера с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

 

Redmi K50 Pro выделяется чипом Dimensity 9000, мощной системой охлаждения, батареей на 5000 мАч с технологией быстрой зарядки на 120 Вт.  На передней панели установили AMOLED-панель диагональю 6,67 дюйма разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц. Имеется NFC, ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13 и тройной тыльной камерой 108 Мп + 8 Мп + 2Мп.

 

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POCO F4 POCO F4 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.03.2022

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POCO F4 и POCO F4 Pro: лучшие смартфоны POCO нынешнего года