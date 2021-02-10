POCO F4 и POCO F4 Pro: лучшие смартфоны POCO нынешнего года

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Все идет к тому, что уже скоро на рынок выйдут POCO F4 и POCO F4 Pro. В очередной раз «дочка» Xiaomi прибегнет к стратегии ребрендинга и новинки станут переименованными версиями устройств Redmi. На этот раз шильдик переклеят на Redmi K40S и Redmi K50 Pro.

Новинки уже начали получать необходимые сертификаты и ожидается, что POCO F4 станет переименованной версией Redmi K40S, а «прошка» в свою очередь позаимствует характеристики у Redmi K50 Pro. Так это или нет, сможем узнать уже после презентации устройств. Точная дата ее проведения еще не озвучена.

Напомним, что Redmi K40S является лишь чуть прокаченной версией Redmi K40. Смартфон обладает 6,67-дюймовым AMOLED‑экраном разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 870, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. В наличии стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и основная камера с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

Redmi K50 Pro выделяется чипом Dimensity 9000, мощной системой охлаждения, батареей на 5000 мАч с технологией быстрой зарядки на 120 Вт. На передней панели установили AMOLED-панель диагональю 6,67 дюйма разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц. Имеется NFC, ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13 и тройной тыльной камерой 108 Мп + 8 Мп + 2Мп.

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