Представлен Redmi K40S: небольшой апгрейд за меньший ценник

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Лучший отвод тепла, камера с OIS, мощнее зарядка и обновленный экстерьер

Только анонсом Redmi K50 и Redmi K50 Pro компания не ограничилась. Вместе с народными флагманами был представлен Redmi K40S. По сути это лишь чуть прокаченная версия прошлогоднего Redmi K40, где одним из главных изменений стал дизайн, выполненный на манер старших собратьев из серии Redmi K50.

Если говорить о внутренних отличиях, то Redmi K40S обзавелся более мощной системой охлаждения, которая отводит тепло на площади 3112 мм². Мощность быстрой зарядки увеличили до 67 Вт против 33 Вт у Redmi K40, что позволяет тратить на полную «дозаправку» всего 38 минут.

Основная камера Redmi K40S также предлагает три датчика изображения 48 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 5 Мп (макросъемка), но теперь главному модулю «прикрутили» оптический стаб. В остальном характеристики смартфона повторяют те, которые предлагает Redmi K40.

Redmi K40S оснастили Super AMOLED-экраном Е4 диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек. Базируется смартфон на чипе Snapdragon 870, и за автономность работы отвечает батарейка емкостью 4500 мАч.

Смартфон предлагает двойные стереодинамики, 6/8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1, сканер отпечатков пальцев на торце, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Тем, кто захочет приобрести Redmi K40S предстоит выбирать между четырьмя модификациями: 6/128 Гб — $283, 8/128 Гб — $315, 8/256 Гб — $346 и 12/256 Гб — $378. Стоит отметить, что компания не стала повышать ценник на новинку, а даже сделала ее дешевле предшественника, ценник на который стартовала с отметки $310.

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Источник: mydrivers