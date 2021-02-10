POCO F4 претендует на звание лучшего камерофона в сегменте до $300

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При условии, что с софтом не налажают и слух о цене подтвердится

Xiaomi выделила POCO в отдельный бренд и продолжает его развивать, расширяя портфолио устройств. Правда, определить идентичность суббренда крайне сложно, ведь целый ряд его моделей по «железу» практически неотличимы от решений под брендом Redmi. Все на что способна POCO — это лишь не использовать повторно дизайн, а придавать своим устройствам другой внешний вид.

Стратегия ребрендинга должна повториться и в случае с POCO F4, который по всем прогнозам станет копией Redmi K40S, вышедшего на рынок Китая в прошлом месяце. Но в этой истории есть один хороший момент — по части камер POCO F4 должен стать одним из лучших камерофонов за пределами Китая с ценником до $300. Ходят слухи, что за эту модель в Индии могут просить в районе $270.

Напомним, что Redmi K40S (POCO F4) обладает 20-мегапиксельной фронтальной камерой и на тыльной стороне установили сет из трех датчиков, где главный Sony IMX582 со светосилой f/1.79 и оптическим стабом. В помощь ему дали ультраширик на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и 2 Мп «заглушку» для макроснимков.

Другие ключевые особенности Redmi K40S включают в себя чипсет Snapdragon 870, AMOLED-дисплей Е4 от Samsung диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, 6/8/12 Гб оперативки LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной памяти UFS 3.1. Емкость батареи составила 4500 мАч и мощность быстрой зарядки 67 Вт. Напомним, что ценник на Redmi K40S в Китае стартует с отметки $280 и в своей топовой модификации смартфон стоит $380.

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Источник: xiaomiui