POCO F4 Pro готовится побеждать, iPhone SE 3 в пути и амбиции Samsung

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Наступил декабрь и все увереннее приближается период новогодних праздников. Жизнь в мире высоких технологий течет и меняется, а это значит, что нам всегда будет что рассказать вам интересного. Предлагаем познакомиться с дайджестом самых любопытных событий ушедших дней.

Неделя выдалась неплохой на медийные события. Так, центральным событием недели стал Snapdragon Tech Summit, где компания Qualcomm представила целый ряд своих чипов, ориентированных на различные сегменты продуктов. Естественно, что нас больше всего заинтересовала платформа Snapdragon 8 Gen 1, созданная с использованием 4-нанометрового техпроцесса и работающая на новой архитектуре Armv9.

Сразу после анонса чипа ряд производителей бросились на перебой тизерить свои новинки с ним. О намерениях выпустить флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 заявили Xiaomi, Motorola, Realme и Oppo. Каким вышел новый топовый чип Qualcomm узнаем уже скоро, ведь свои новинки с ним борту Motorola и Xiaomi должны представить уже в декабре. Хочется верить, что таким же горячим как предшественник он не будет.

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На неделе появился график премьер смартфонов Samsung на 2022 год, а также рассказано о планах компании удержать лидерство на рынке и занять почти 22% доли. Представили на этой неделе Honor 60 и Honor 60 Pro, ставшие чуть улучшенными версиями Honor 50 и Honor 50 Pro.

Тем временем Apple стала фигурантом журналисткого расследования, связанного с разглашением конфиденциальной информации правоохранительным органам. Дисплеи iPhone 13 тем временем начали зеленеть и появилось предсказание о времени выхода iPhone SE 3.

Как уже было сказано ранее, Xiaomi готовится к анонсу флагмана с Snapdragon 8 Gen 1 и в сеть слили рендер, демонстрирующий дизайн Xiaomi 12. Появились новые подробности о серии Redmi K50 и POCO F4 Pro. И уже по традиции в конце нашего дайджеста новостей вас ждет в чем-то забавная, а в чем-то просто любопытная подборка новостей из рубрики «Какая-то дичь». Подробнее обо всем — на видео. Приятного просмотра!