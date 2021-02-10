POCO F5 можно приобрести с невероятной скидкой всего за 284$!

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Невероятная распродажа POCO F5﻿ на Aliexpress

Вчера наконец-то состоялась официальная презентация долгожданной серии POCO F. Цены оказались чуть ниже пророчивших инсайдеров, но все равно значительно отличались в большую сторону от своих китайских прообразов.

Официальные цены составляют 379 и 429 долларов США за варианты 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ соответственно. И вот в первый день продаж китайцы устроили аттракцион невиданной щедрости.

Младшую версию можно приобрести за 284$(~10700 гривен), а старшую отдают за 314$(~11830 гривен). Цены просто бомбежные, и даже с учетом растаможки ничего подобного в нашей стране за такие деньги приобрести невозможно.

Ссылки на распродажу на Aliexpress я оставлю здесь . Количество промокодов и время распродажи ограничено, поэтому спешите, если хотите успеть урвать крутые смартфоны по низкой цене.

Ознакомиться подробнее с характеристиками новинки можно в статье по этой ссылке или в видеообзоре на нашем Youtube канале:

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Источник: Aliexpress