Poco F6 Pro 5G – настоящий флагман со сверхмощным железом и непревзойденным экраном от 15 247 грн

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Идеален во всем – от корпуса до автономности.

Привет! Poco F6 Pro 5G – это очередной хит от Xiaomi, предлагающий самые крутые характеристики по доступной цене. Его можно смело называть "убийцей флагманов".

Смартфон получил 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440 x 320 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Корпус выполнен из стекла с алюминиевыми гранями. От влаги и пыли защищен по стандарту IP54.

Одно из главных преимуществ Poco F6 Pro 5G – флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тянущий абсолютно все требовательные игры на максимальных настройках. Телефон может похвастаться новейшим Android 14 из HyperOS.

Основная 50-мегапиксельная камера с OIS создает крутые фото и пишет видео в 8K@24fps. Ультраширик на 8 Мп тоже великолепен.

Емкость аккумулятора Poco F6 Pro 5G составляет 5000 мАч, а 120-ваттная зарядка подпитывает до 100% за 19 минут.

В Украине Poco F6 Pro стоит около 23999 грн. Но на летней распродаже Aliexpress можно приобрести версию на 12/256 ГБ всего за $372.81 (15 247,99 грн) . Для этого нужно использовать промокод от продавца на $40 и наш промокод SCIP 50 на $55 .

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Poco F6 Pro

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