Poco F6 – продолжение легенды, Moto Edge 50 может стать самым большим провалом, а Pixel 8a готовится к выходу!

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Дайджест новостей

Прошедшая неделя выдалась насыщенной на интересные новости из мира технологий. Начнем с робототехники – OpenAI и стартап Figure AI создали работа Figure-1 на базе ChatGPT. Этот уникальный робот может анализировать окружающие с помощью камер и микрофонов, общаться с людьми и выполнять сложные действия с высокой координацией движений.

Параллельно в Китае представили новую версию человекоподобного робота Unitree H1, поразившего своей невероятной силой и ловкостью. В видео показано, как его тяжело сбить с ног даже сильным ударом.

А вот Илон Маск готовится совершить революцию в области спутниковой связи. SpaceX активно тестирует функцию Direct to Cell для передачи интернет-трафика непосредственно на смартфоны Samsung, Apple и Google через систему спутников Starlink без модификаций железного оборудования.

В мире смартфонов тоже много интересного. Появились истоки о следующей линейке Pixel 9, обещающей гибридный дизайн – популярные рубленые грани от iPhone в сочетании с фирменным блоком камер Pixel. Кстати, на выставке Google I/O 14 мая покажут Pixel 8a и Pixel Fold 2.

Xiaomi работает над Poco F6 с новым мощным процессором Snapdragon 7+ Gen 3 – а его прямым конкурентом станет OnePlus Ace 3v/Nord 4, который к тому же получит узкие рамки вокруг экрана. А Vivo X Fold 3 может стать самым тонким складным флагманом.

Также ожидается анонс линейки Edge 50 в виде двух моделей. Pro-версия выглядит многообещающей, но более молодая модель Fusion может стать настоящим разочарованием для тех, кому понравился прошлогодний Edge 40 – надеемся, это будет заменитель Edge 40 Neo, а базовый Edge 50 представят чуть позже.

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