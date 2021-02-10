POCO M4 Pro 4G: очередная копия или самодостаточный смартфон?

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Redmi Note 11S с другим именем

В ноябре прошлого года состоялась премьера POCO M4 Pro 5G. По сути смартфон стал глобальной версией ранее анонсированного в Китае Redmi Note 11. Чтобы выделить аппарат ему дали новые цвета и предложили черную вставку с брендингом POCO. Теперь же компания готовит к выходу POCO M4 Pro 4G, который также не будет устройством, созданным с нуля.

Ребята с портала Xiaomiui выяснили, что кодовое имя новинки Fleur и модельный номер 2201117PG. Аналогичное кодовое название носит и Redmi Note 11S, который буквально вчера был представлен. Этот факт заставил предположить, что мы вновь станем свидетелями ребрендинга. POCO M4 Pro 4G станет репликой Redmi Note 11S, но со своими регионами продаж.

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Если это предположение верное, то POCO M4 Pro 4G должен обладать 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсетом Helio G96, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Разрешение фронталки составит 16 Мп и в основной камере будет четыре датчика 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Емкость батареи должно составить 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

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Источник: xiaomiui