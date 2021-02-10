Представлен POCO M4 Pro 5G: перелицованный Redmi Note 11 5G

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Компания POCO представила преемника Poco M3 Pro. Новинка получила название POCO M4 Pro и предлагает поддержку сетей пятого поколения, дисплей с повышенной частотой обновления и модуль NFC. Продавать его планируют в Юго-Восточной Азии и Западной Европе. Если характеристики новинки вам покажутся знакомыми, то вам не кажется. Перед нами глобальный вариант Redmi Note 11 5G.

Предложили IPS-дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), вырезом под селфи-модуль и частота обновления матрицы составила 90 Гц, а частота дискретизации 240 Гц. Внутри POCO M4 Pro 5G установили чип Dimensity 810, созданный с применением 6-нанометровой технологии. Процессор получил парочку ядер Cortex-A76 с пиковой частотой 2,4 ГГц и секстет ядер Cortex-A55, работающие на частоте 2,0 ГГц. Обработку графики обеспечивает видеоускоритель ARM Mali-G57 MC2.

В продажу c 11 ноября поступят две модификации с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти по цене 229 евро и 249 евро соответственно. На старте продаж компания будет продавать новинку по сниженной цене. Так, только с 11 по 13 ноября базовую версию можно будет приобрести за 199 евро, а старшую за 219 евро.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и предложили технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. На полную «дозаправку» должно уходить 59 минут, а 10 минут зарядки достаточно для двух часов проигрывания потокового видео. Уместилась батарейка внутри корпуса с габаритами 163,5х75,5х8,7 мм и весом 195 грамм.

Камер у POCO M4 Pro 5G три, где одна фронтальная на 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили два датчика, где главный на 50-мегапикселей со светосилой f/1.9 и дополняет его ширик на 8-мегапикселей с углом обзора 119 градусов. Руководит работой устройства операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. В арсенале PCO M4 Pro 5G поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. На выбор три расцветки: черная, голубая и желтая.

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Источник: poco