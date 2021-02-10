Выход POCO F4 GT подтвержден

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Это должна быть глобальная версия игрового Redmi K50 Gaming Edition

Определить идентичность бренда POCO сложно. Несмотря на формальную независимость, компания крепко связана узами с Xiaomi и занимается переклеиванием шильдиков. В прошлом году POCO представила игровой F3 GT, который стал полным ребрендингом Redmi K40 Gaming Edition. Теперь компания готовится представить его продолжение.

Изданию Xiaomiui буквально сегодня удалось обнаружить в базе данных IMEI информацию о регистрации POCO F4 GT с индексом 21121210G. Это явное указание на то, что смартфон выйдет. Не сложно догадаться, что компания вновь может прибегнуть к ребрендингу и в основу POCO F4 GT ляжет Redmi K50 Gaming Edition.

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Если так и случится, то POCO F4 GT должен предложить чипсет Snapdragon 8 Gen 1, мощную систему охлаждения и аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. Смартфону приписывают один из лучших на рынке линейных вибромоторов, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и выдвижные курки. Основная камера предложит три датчика, где главный будет на 64 Мп или 48 Мп, а дополнят его шириком на 13 Мп и датчиком на 2 Мп.

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Источник: xiaomiui﻿



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