POCO M5 – смартфон для твоей бабушки с большим экраном и крутой автономностью от 3 777

Выносливость и комфорт

POCO M5 – это оптимальное сочетание цены и возможностей от бренда POCO для тех, кому нужно очень дешевый, но комфортный и новый смартфон.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым Full HD IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность интерфейса на достаточном уровне.

На борту – 8-ядерный процессор Helio G99, который легко справляется с повседневными задачами. А основная камера на 50 Мп позволяет делать адекватные фото днем, однако вечером ее вряд ли советую включать, ведь по меркам 2023 года это мыло.

Главное преимущество POCO M5 – огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч, который работает почти 1,5 дня без подзарядки – то, что нужно для твоей бабушки. Однако и без минсов не обошлось – здесь старый каплевидный вырез, выглядящий слишком устаревшим.

Мы предлагаем POCO M5 4/64 Гб на AliExpress по привлекательной цене – 3 777 грн с промокодом. Если вы ищете надежный смартфон с длительной работой – POCO M5 для вас идеальный вариант.