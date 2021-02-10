Poco M6 Pro официально представлен: 67 Вт зарядка, 120 Гц экран, 64 Мп камера за $179

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доступная новинка

Компания Xiaomi анонсировала глобальную версию бюджетного смартфона Poco M6 Pro. Новинка работает на процессоре Helio G99-Ultra и поддерживает только сети 4G.

Poco M6 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 5. Селфи-камера – 16 Мп.

Основная камера состоит из модулей 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Имеется оптическая стабилизация изображения. Однако, на качество высокого уровня рассчитывать не стоит – скорее всего это сенсор OmniVision 1/2 как у Poco F5 – годится для дневной съемки, но не больше.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Смартфон имеет IP54 защиту от пыли и брызг. В первый раз для серии будет сканер отпечатков под экраном.

Poco M6 Pro будет доступен в двух вариантах: 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цена стартует от $199 и $249 – однако на старте новинки будут стоить на 20$ дешевле – $179 и $229 соответственно. Продажи начнутся уже сегодня через основные онлайн-магазины.

Источник - poco global