Poco объяснила, почему превращала модели Redmi в собственные смартфоны

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Poco: ребрендинг моделей обычная практика

В этом году Poco выпустила несколько смартфонов. Компания вывела на рынок Poco F2 Pro, Poco M2 Pro, Poco M2, Poco X3 и Poco C3, где первый стал топовым устройством в портфолио производителя, а последний — самым доступным. Целый ряд моделей не созданы с нуля, а являются лишь ребрендингом устройств Redmi. В одном из своих интервью региональный директор Poco Анудж Шарма объяснил, почему компания пошла по такому пути.

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По его словам, на данный момент Poco все еще молодой бренд и разработка новых устройств для каждой серии — задача не из простых. Именно поэтому они начали использовать модели Redmi в качестве основы или платформы, импровизируя с ними. И Poco не единственная, кто прибегает к такой практике. Так, OnePlus One был больше продуктом Oppo, чем OnePlus. И это же справедливо и к смартфонам Realme. По его словам, такая стратегия отнюдь не в диковинку, и Poco отнюдь не одинока в этом.

Анудж Шарма заявил, что компания будет следовать стратегии ребрендинга и в будущем. А это означает, что мы еще увидим модели Poco по мотивам смартфонов Xiaomi. Подтвердил он и то, что они и дальше будут устанавливать оболочку MIUI на своих аппаратах, создание своей прошивки в их планы в обозримом будущем не входит.

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Не планирует компания и выводить на рынок Индии модель Poco F2 Pro. По словам регионального директора компании, Poco F1 был устройством, которое изменило рынок, и потребители ожидают многого от его преемника. А Poco F2 Pro не тот смартфон, который можно расценивать как достойного преемника. Чтобы вывести на рынок достойное продолжение, компании необходимо время.

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Источник: 91mobiles