Более 10 моделей Xiaomi получают обновление до MIUI 12

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MIUI 12 охватывает все большее количество смартфонов

В апреле Xiaomi выкатила новую версию фирменной оболочки — MIUI 12. Ее слоган «Только твоя» и она стала значимым обновлением для компании. Сама оболочка стала функциональнее и приятнее внешне, она получили улучшенный общесистемный темный режим, суперобои, обновленную анимацию и исправления конфиденциальности.

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Первая волна обновлений по смартфонам Xiaomi прокатилась в июле и целый ряд устройств из второй волны получили MIUI 12 в августе. А в скором времени новая версия фирменной оболочки доберется до целого ряда смартфонов. Если ваш смартфон еще не обновился до MIUI 12, то придется запастись терпением. Но до конца года обновление должно случиться. Сейчас компания разворачивает апдейт до таких моделей:

Xiaomi Mi Mix 3/Mi Mix 2S;

Xiaomi Mi 9 SE;

Xiaomi Mi8/Mi 8 Pro (UD)/Mi 8 Explorer Edition;

Xiaomi Mi CC9/Mi CC9 Pro/ Mi CC9 Meitu Edition;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi Note 7/Note 7 Pro;

Redmi 10X (LTE/5G)/10X Pro

В скором времени MIUI 12 должна добраться до Redmi Note 8 и Redmi Note 7. До 15 октября обновление должно прийти на Redmi 9 Prime и Poco M2. До 22 октября должны обновить Redmi 8 (по крайней мере, в Индии), Redmi 7 и Redmi 7A — до 25 октября, а Redmi 6 — до 30 октября.





Список моделей, которые уже получили MIUI 12:

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi Note 10 Lite;

Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro;

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro;

Redmi K20/K20 Pro;

Redmi K30/K30 Pro;

Poco X2;

Poco F2 Pro;

Redmi Note 9;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi Note 8;

Redmi 6 Pro.

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Источник: androidcentral, notebookcheck