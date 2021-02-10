Poco X3 NFC начинает получать Android 11

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Android 11 для Poco X3 NFC стал намного ближе

Стабильная сборка Android 11 вышла в сентябре прошлого года и с тех пор целый ряд компаний принялись обновлять свои смартфоны. Нельзя сказать, что новая версия зеленого робота распространяется молниеносно, но определенный прогресс есть. Эксперты говорят о том, что Android 11 обошел все прочие итерации прошивки от Google по скорости распространения. В числе тех, кто в первых рядах получил Android 11 оказались Poco X2 и Poco F2 Pro. А теперь к ним присоединился третий смартфон бывшей «дочки» Xiaomi — Poco X3 NFC.

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Это сборка MIUI 12 на базе Android 11 с номером программного обеспечения V12.0.6.0.RJGEUXM. И она предназначена для европейского рынка. Прошивку для регионов RU (Russia), ID (Indonesia), TR (Turkey) и MI (Global) должны выпустить в ближайшие дни. Помимо фирменных «плюшек» одиннадцатой версии зеленого робота, прошивка приносит с собой приятные улучшения вроде обновления ядра и новой версии лаунчера. А вот патч безопасности тут февральский.

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Стоит помнить, что сборка имеет статус «стабильной бета-версии» и ее обновления смогут получать только участники программы бета-тестирования Mi Pilot. Установить сборку можно самостоятельно, скачав ZIP-файл по ссылке ниже и вручную прошить его на свой смартфон.

Если вы получили сообщение об ошибке, что обновление предназначено только для закрытых бета-тестеров, вы можете загрузить обновление через TWRP . Как только компания обнаружит, что ошибок нет, обновление будет открыто для всех пользователей POCO X3 без исключений.

Загрузите Android 11 с MIUI 12 для POCO X3 NFC (кодовое имя: surya) - V12.0.6.0.RJGEUXM

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Источник: xda developers