Дата анонса преемника Pocophone F1. Poco X3 Pro?

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Poco обещает наконец-то показать продолжение «бюджетного флагмана» Pocophone F1 и им может оказаться Poco X3 Pro

Poco стартовала с позиции производителя «убийцы флагманов», а теперь она производит комфортные, крепкие и интересные смартфоны с тем набором качеств, которых достаточно. Но все же ей удалось выпустить в прошлом году три бестселлера, среди которых особое место занимает Poco X3 NFC. Смартфон получился суперудачным и сейчас компания готовится представить его Pro-версию, подтянув по качеству и характеристикам базовую модель.

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Сегодня Poco опубликовала открытое письмо к своим поклонникам, в котором немного поностальгировала и вспомнила, как все начиналось, какой путь прошла и напомнила об успешном «бюджетном флагмане» Poco F1. Самое же интересное заключается в том, что она готовится показать его преемника и произойдет это 30 марта. Как будет называться новинка, компания промолчала, но сетевые источники сходятся во мнении, что наследием первого «покофона» станет Poco X3 Pro.

О самом смартфоне по слухам известно, что он предложит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5160 мАч, модуль NFC, платформу Snapdragon 860 и четверную тыльную камеру с ключевым датчиком на 48 Мп. Скорее всего, Poco X3 Pro предложит до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, а также быструю зарядку на 33 Вт. Ждать влагозащиту и беспроводную зарядку не стоит.

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Источник: xiaomiui