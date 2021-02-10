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Дата анонса преемника Pocophone F1. Poco X3 Pro?

10.03.2021 1538 1

Poco обещает наконец-то показать продолжение «бюджетного флагмана» Pocophone F1 и им может оказаться Poco X3 Pro

Poco стартовала с позиции производителя «убийцы флагманов», а теперь она производит комфортные, крепкие и интересные смартфоны с тем набором качеств, которых достаточно. Но все же ей удалось выпустить в прошлом году три бестселлера, среди которых особое место занимает Poco X3 NFC. Смартфон получился суперудачным и сейчас компания готовится представить его Pro-версию, подтянув по качеству и характеристикам базовую модель.

 

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Сегодня Poco опубликовала открытое письмо к своим поклонникам, в котором немного поностальгировала и вспомнила, как все начиналось, какой путь прошла и напомнила об успешном «бюджетном флагмане» Poco F1. Самое же интересное заключается в том, что она готовится показать его преемника и произойдет это 30 марта. Как будет называться новинка, компания промолчала, но сетевые источники сходятся во мнении, что наследием первого «покофона» станет Poco X3 Pro.

 

Дата анонса преемника Pocophone F1. Poco X3 Pro? – фото 1

 

О самом смартфоне по слухам известно, что он предложит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5160 мАч, модуль NFC, платформу Snapdragon 860 и четверную тыльную камеру с ключевым датчиком на 48 Мп. Скорее всего, Poco X3 Pro предложит до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, а также быструю зарядку на 33 Вт. Ждать влагозащиту и беспроводную зарядку не стоит.

 

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Источник: xiaomiui

Poco X3 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.03.2021

Комментарии

Олег Маньковский 1
после Pocofone f1 от Poco ничего сверх естественного ( как это было с Pocofone f1) не было, я имею ввиду отличный телефон за небольшие деньги.
10.03.2021 17:24

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Дата анонса преемника Pocophone F1. Poco X3 Pro?