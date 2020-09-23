Poco X3 NFC в Украине: цена и предзаказ

948

Poco X3 NFC появится в Украине в октябре по цене от $231

Чуть больше двух недель назад компания Xiaomi под брендом Poco выкатила новинку — X3 NFC. У нее получился добротный и один из лучших среднебюджетных смартфонов. На данном этапе он смотрится выигрышнее конкурентов и уже успел стать хитом продаж.

Читать также: Официально: дата анонса Xiaomi Mi 10T

Появится новинка и на украинском рынке. Целый ряд ритейлеров уже объявили о старте предзаказов на Poco X3 NFC, а также назвали ценники, которые установили не него. Так, в торговых сетях «Citrus» и «Фокстрот» стартовал прием предварительных заказов на смартфон и за версию с 64 Гб памяти просят 6 499грн. ($231), а модификация с 128 Гб оценена в 6 999грн. ($248).

В «Алло» можно заказать Poco X3 NFC по цене 5 999грн. ($212) и 6 499грн. ($231) соответственно. Старт продаж во всех магазинах обещан в октябре. Для тех же, кто хочет приобрести смартфон еще дешевле, стоит обратить свой взор на китайские онлайн-магазины. Если смартфон будут продавать где-то со скидкой, Telegram-канал Andro price обязательно расскажет об этом.

Читать также: Poco X3 для рынка Индии получился лучше и дешевле своей глобальной версии

Напомним, что Poco X3 NFC обладает чипом Snapdragon 732G, батарейкой емкостью 5160 мАч, 6,67-дюймовой IPS-матрицей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, защитой от брызг IP53, быстрой 33-ваттной зарядкой и четверной камерой с главным датчиком на 64 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿