Официально: дата анонса Xiaomi Mi 10T

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Премьера Xiaomi Mi 10T состоится 30 сентября, ждем три новинки

Фанаты Xiaomi, безусловно, в курсе, что компания готовится представить серию Xiaomi Mi 10T. Но до недавнего времени точной даты выхода новинок мы не знали, хотя хотелось бы. И вот сегодня компания прервала молчание и наконец-то объявила время премьеры новой линейки устройств.

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Начать стоит с того, что релиз состоится уже скоро и Xiaomi решила успеть представить новинки еще в сентябре. Она объявила, что намерена явить миру 30 сентября новые устройства серии Xiaomi Mi 10T. На данном этапе компания ограничилась лишь указанием даты анонса, не внося ясности сколько новинок она намерена представить и что это будут за устройства по своему техническому оснащению.

Сейчас приходится оперировать только слухами, которые указывают на то, что Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro могут предложить экраны с частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии MEMC, что в итоге должно дать плавную и гладкую картинку на дисплее.

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Аппаратной основой новинок станет чип Snapdragon 865. Xiaomi Mi 10T может обладать аккумулятором емкостью 5000 мАч и 8/128 Гб памяти. Что касается Xiaomi Mi 10T Pro, то ему приписывают датчик на 108-мегапикселей в основной камере.

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Источник: androidauthority