Poco X3 Pro: агрессивная цена и узнаваемый дизайн

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Дизайн Poco X3 Pro знаком по Poco X3 NFC и цена может быть весьма вкусной

По сочетанию цены и характеристик Poco X3 NFC стал почти непревзойденным «середнячком». По большинству параметров он выглядит крутым, но все же компании пришлось кое-что «вырезать», чтобы установить привлекательный ценник. Теперь же она готовится показать прокаченный вариант смартфона — Poco X3 Pro. Его должны представить 30 марта и, если мы правильно истолковали посыл компании, это будет настоящий преемник нашумевшего Pocophone F1.

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По мере того, как будет приближаться релиз, в сети будет появляться больше инсайдерской информации, касающейся Poco X3 Pro. Сегодня, пожалуй, выложили в сеть одни из самых любопытных сведений — назвали порядок цен на смартфон. А известный сетевой информатор Ишан Агарвал порадовал его изображением.

В дизайне Poco X3 Pro прослеживается преемственность с экстерьером «младшей» версии. Все тот же здоровенный логотип на «спинке», неоднородный покрас с заштрихованным центром и большой блок основной камеры, который вписан в окружность. Есть стойкая ассоциация, что перед нами все тот же Poco X3. Но помимо классических черного и синего цветов, предложат бронзовый оттенок.

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На европейский рынок Poco X3 Pro выйдет в двух модификациях 6/128 Гб и 8/256 Гб. За базовую версию предложат отдать 269 евро или $321, а за топовую предлагают заплатить 319 евро или $381. Напомним, что столько будет стоить аппарат на базе Snapdragon 860, с аккумулятором емкостью 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, AMOLED‑экраном с частотой обновления 120 Гц и тройной основной камерой с «ведущим» датчиком на 48 Мп.

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Источники: twitter