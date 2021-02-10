Встречайте, короля Poco или злого зверя

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Poco зовет на презентацию 22 марта и обещает «рвать» и впечатлять

Poco в конце прошлого года заявила, что выходит из протектората Xiaomi и начинает двигаться дальше как независимая компания, готовая к свершениям и новым достижениям. Правда, все это больше похоже на манипуляцию и попытку выдать желаемое за действительное. По факту никто «пуповину» с Xiaomi не рвал и практика ребрендинга моделей Redmi продолжится.

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Уже Poco объявила о том, что приготовила достойного преемника Pocophone F1 и 30 марта готова показать его. Предполагается, что им станет Poco X3 Pro. И вот сегодня неожиданно компания пригласила на первую свою «крупную» презентацию 2021 года. Она пройдет 22 марта, но при этом Poco не стала конкретизировать, что она готовит к показу. Зато на эпитеты компания не скупилась. Она заявляет, что покажет широкой аудитории «короля» или «зверя, который ворвется в город».

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Среди прочего компания указала, что мы увидим результат, когда мощность встретиться со скоростью. Возможно, в этот день компания выпустит под своим брендом Redmi K40 и Redmi K40 Pro. По слухам, новинки должны получить имена Poco F3 и Poco F3 Pro. Нам же остается наблюдать за развитием событий, и мы обязательно расскажем об ивенте Poco и тех новинках, которые презентуют.

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Источник: gizmochina