Poco X3 Pro наступает! Старт продаж Redmi Note 10, iPhone 14 без моноброви и другие

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Лучшее за последние дни: Samsung научилась растягивать дисплеи, Google забила на игры, китайцы одержимы идеей создать собственные чипы, а Xiaomi оспорит санкции в суде и ударными темпами готовит новинки

Уже по традиции во вторник подводим итоги прошедших дней. Рассказываем о наиболее интересных событиях, произошедших в мире технологий, заглядываем в будущее посредством патентов и слухов, а также рассказываем о новостях, которыми запомнились последние дни.

Важная новость — китайские компании объединились, чтобы наладить производство чипов у себя на родине. «Гуртом и батька бьют» приходит на ум, когда понимаешь, кто китайцы всерьез готовятся наладить выпуск процессоров своими силами.

Опять двадцать пять: Google закрыла свой очередной проект и на тот раз силенок и средств не хватает на то чтобы создавать эксклюзивные игры в рамках Stadia. Зато компания подумывает о выпуске смартфона с гибким дисплеем, два патента уже готовы.

Кстати, на этой неделе стало известно, что до конца года Samsung удивит растягивающимся дисплеем, а Huawei всерьез намерена довести складной Mate X2 до прилавков магазинов. Тогда как BOE захотела помочь слепым и разработала специальный дисплей.

Apple бьет очередной рекорд и на этот раз по продажам iPhone. Четвертый квартал прошлого года стал успешным для компании по части реализации продукции и финансовые показатели на высоте. Дизайн современных iPhone не устареет и в этом году, а внешние преображения стоит ждать не ранее 2022 года.

Тем временем Xiaomi пытается противостоять санкциям, используя юридические инструменты и отправилась в суд за защитой своих интересов. Тем временем кузница по созданию смартфонов компании продолжает работать и на очереди анонс Poco X3 Pro, серии Redmi K40, игрового Black Shark 4 и «редмиков» с 108 Мп камерами. И под конец расскажем о двух «умных» очках, где одни будут лечить глаза и голову, а другие — готовы плакать вместо вас. Обо всем этом и больше новостей — на видео.