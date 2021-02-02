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Poco X3 Pro наступает! Старт продаж Redmi Note 10, iPhone 14 без моноброви и другие

02.02.2021 927 3

Лучшее за последние дни: Samsung научилась растягивать дисплеи, Google забила на игры, китайцы одержимы идеей создать собственные чипы, а Xiaomi оспорит санкции в суде и ударными темпами готовит новинки

Уже по традиции во вторник подводим итоги прошедших дней. Рассказываем о наиболее интересных событиях, произошедших в мире технологий, заглядываем в будущее посредством патентов и слухов, а также рассказываем о новостях, которыми запомнились последние дни.

 

Важная новость — китайские компании объединились, чтобы наладить производство чипов у себя на родине. «Гуртом и батька бьют» приходит на ум, когда понимаешь, кто китайцы всерьез готовятся наладить выпуск процессоров своими силами.

 

Опять двадцать пять: Google закрыла свой очередной проект и на тот раз силенок и средств не хватает на то чтобы создавать эксклюзивные игры в рамках Stadia. Зато компания подумывает о выпуске смартфона с гибким дисплеем, два патента уже готовы.

 

Poco X3 Pro наступает! Старт продаж Redmi Note 10, iPhone 14 без моноброви и другие – фото 1

 

Кстати, на этой неделе стало известно, что до конца года Samsung удивит растягивающимся дисплеем, а Huawei всерьез намерена довести складной Mate X2 до прилавков магазинов. Тогда как BOE захотела помочь слепым и разработала специальный дисплей.

 

Apple бьет очередной рекорд и на этот раз по продажам iPhone. Четвертый квартал прошлого года стал успешным для компании по части реализации продукции и финансовые показатели на высоте. Дизайн современных iPhone не устареет и в этом году, а внешние преображения стоит ждать не ранее 2022 года.

 

Тем временем Xiaomi пытается противостоять санкциям, используя юридические инструменты и отправилась в суд за защитой своих интересов.  Тем временем кузница по созданию смартфонов компании продолжает работать и на очереди анонс Poco X3 Pro, серии Redmi K40, игрового Black Shark 4 и «редмиков» с 108 Мп камерами. И под конец расскажем о двух «умных» очках, где одни будут лечить глаза и голову, а другие — готовы плакать вместо вас. Обо всем этом и больше новостей — на видео.

 

Poco X3 Pro Redmi Note 10 iPhone 14
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.02.2021

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
Да на...рать на мнение США и их шестёрок. Китайцы делают годные аппараты по адекватной цене.
02.02.2021 22:40
Ваулин Дмитрий 0
Мне лично не важно мнение США. У меня смартфон Сяоми, и следующий будет тоже из Китая, просто в знак поддержки Китая. И в задницу Гугл сервисы если их не будет, и пофиг на уровни энергоэффективности. На политическое давление надо отвечать политическим же сопротивлением.
02.02.2021 22:10
Местный Волкодав 0
Когда прочитал новость, но не смог осознать смысл текста)))
Речь идет о смартфонах ДЛЯ КИТАЙСКОГО РЫНКА! ;)
02.02.2021 23:23

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Poco X3 Pro наступает! Старт продаж Redmi Note 10, iPhone 14 без моноброви и другие