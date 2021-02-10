Poco X3 Pro почти флагман, нескромный Redmi Note 10 Pro, OnePlus 9 Pro претендент на корону и другие новости

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Зачетный Poco X3 Pro, технологичный Redmi Note 10 Pro, самый мощный Asus ROG Phone 5, все включено в серии OnePlus 9 и Huawei готова прогнуться

Со времени выхода субботнего выпуска новостей прошло совсем немного времени и мир словно замер перед мартовским караваном премьер. Но это не помешало нам найти действительно интересные новости, которые мы собрали в первый наш весенний дайджест.

На этой неделе напомнил о себе Asus ROG Phone 5, которому только предстоит дебютировать. Повод — рекордный объем оперативной памяти, аж 18 Гб. Также о себе напомнил некогда престижный и люксовый бренд Vertu. Оказывается, ребята решили создать складной мобильник, а, чтобы не тратить много средств на разработку и создание, попросту «натянули» кожу на Royole FlexPai 2, приклеили свой шильдик и для статусности влепили ценник в $7000.

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Недавно, эксперты DxOMark попали под шквал критики за низкий балл камере Samsung Galaxy S21 Ultra. Многие решили, что DxO ничего не занесли, поэтому они занизили баллы и были необъективны. Видя такую несправедливость одна малоизвестная китайская компания решила, что пришло время для честных обзоров и она предложит аналог DxOMark. Только непредвзятый и объективный.

У фанатов Huawei появился повод для огорчения и разочарования. Видать дела у компании идут хуже некуда, раз она умоляет Белый дом сесть с ней за стол переговоров и хочет это сделать без участия правительства КНР. Хитрый план китайцев или действительно готовы унизиться?

У линейки Oppo Find X будет продолжение и характеристики трех предстоящих новинок слили в сеть. Под прицелом инсайдеров и серия OnePlus 9, сведения о которой планомерно сливают в сеть. Не все iPhone одинаково хороши и будущие iPhone 13 (12s) не совершат революцию. Увидим планомерное и поэтапное улучшение смартфонов, без резких скачков: меньше монобровь, больше аккумуляторы, прирост мощности и появление 120-Гц LTPO-дисплеев.

Естественно, не остались мы без порции новых слухов о будущих Redmi Note 10, назвали имя складного смартфона Xiaomi, озвучили характеристики Poco X3 Pro, и мы узнали о дефиците чипов. И заканчивает этот дайджест уже ставшая популярной рубрика — дичь. Вы узнаете, что общего у лабораторных крыс и завсегдатаев социальных сетей.

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