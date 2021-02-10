Poco X3 Pro провалил тест автономности! Очень плохо!

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Устроили тест-драв на время работы Poco X3 Pro и выяснили, преимущество или недостаток это смартфона

Последние модели Poco перекочевали в массовый тираж и несмотря на попытки сделать бренд самостоятельным его модели покупают «по умолчанию» как продукты Xiaomi. Если бегло посмотреть на характеристики Poco X3 Pro, то можно увидеть, что из него пытались сделать золотую середину без откровенно слабых мест. Сегодня проверяем живучесть Poco X3 Pro.

Что вы подумаете, когда в перечне характеристик смартфона увидите аккумулятор емкостью 5160 мАч? Скорее всего, решите, что это выносливый мобильник и, возможно даже Android-марафонец. Это, конечно, в красивой теории. На практике же мы получили ситуацию, когда вспомнишь времена, когда Android-смартфон ассоциировался со словами «села быстро батарейка». Реальность показала, что автономность Poco X3 Pro никуда не годится.

Похоже, что чип Snapdragon 860 достаточно прожорлив и еще приличное количество герц в IPS-дисплее «добивает» батарейку стремительно. Хватит ли ему ресурса аккумулятора на весь день? Судя по нескольким дням использования на день и вечер его точно хватает. Но при условии не залипать часами в играх и не смотреть YouTube безостановочно продолжительное время. При экстремальной нагрузке он продержится часов 6-7 не больше. Никакой катастрофы, средний уровень. Но от смартфона с такой приличной батарейкой и 7-нм чипом ожидаешь большего, торжества автономности не случилось. Как и «младшая» модель «прошка» рекордов продолжительности работы не ставит.