POCO X3 Pro с приличной скидкой на AliExpress

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До распродажи 11.11 остается всего неделя и начнется ценопад. В нашем Telegram-канале Andro price постоянно публикуется информация об устройствах, которые можно будет прикупить во время распродажи по выгодной цене. Обновляем коллекцию выгодных предложений и на специальной странице на сайте Andro News. Сегодня в копилку смартфонов, которые можно будет урвать на распродаже 11.11, добавился Poco X3 Pro.

Напомним, что в основе устройства лежит платформа Snapdragon 860, в его активе 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб UFS 3.1 и аккумуляторная батарея емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Смартфон предлагает фронтальную камеру на 20-мегапикселей, модуль NFC и четырехкомпонентную тыльную камеру 48 Мп + 8 Мп (ультраширик, f/2.2) + 2 Мп (макродатчик, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Только во время распродажи 11.11 цена на Poco X3 Pro в версии с 6/128 Гб памяти составит $186 (РФ) или $196 (Украина). Добавляйте в корзину товар сегодня, а оплачивайте его только 11.11 и не забудьте применить промокод.

POCO X3 Pro

Цена: $186 (РФ)/$196 (Украина) — https://ali.ski/MayPA6

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