Poco X3, смарт-камера Xiaovv V380 и зарядное устройство Blitzwolf приобретай выгодно

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Интересные предложения на Poco X3, смарт-камеру Xiaovv V380 и зарядное устройство Blitzwolf

Приобретение товара — это трата средств. Далеко не все готовы безболезненно расстаться с деньгами и стараются минимизировать боль от трат. Скидки, распродажи и акции помогают минимизировать боль, с ними покупка становится более рациональной и выгодной. А как люди узнают о скидках? Кто-то специально шерстит просторы интернет-магазинов в поисках интересных предложений. Кто-то отыскивает скидку случайно или узнает о ней из рекламы.

Но и есть и те, кто подписан на специальные ресурсы, заточенные на информирование того, что где-то что-то продается дешевле. Один из таких сервисов наш Telegram-канал Andro price, где на постоянной основе публикуют актуальные скидки. Сегодня в числе интересных приобретений:

Xiaovv V380 - смарт-камера панорамная

Характеристики: Q10, PTZ 360°, H.265, хранение в "Облаке"

Цена: RU $25,13/UA 26,36 - https://lite.al/_nqtbH

Промокод "BFOCTD290"

Blitzwolf - автомобильное зарядное устройство/MP3 (трансмиттер)

Характеристики: BW-BC1, 18W, QC3.0+USB, RGB, Bluetooth 5.0, цифровой дисплей, поддержка TF-карт, проигрывание wma/wav/flac

Цена: $10,99 (+ доставка) - https://lite.al/gxI91l

Промокод "BG10BWBC1CN"

POCO X3 + беспроводные наушники/браслет

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" IPS, аккум. 5160мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC

Версия: 6/64 Гб, Mi Band 4/Earbuds

Цена: $229

Версия: 6/128 Гб, Mi Band 4/Earbuds

Цена: $269

https://lite.al/2qUzkl