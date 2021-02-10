POCO X4 Pro 5G уже распаковали: первый взгляд на дизайн

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Внешний вид на любителя, а характеристики от Redmi Note 11 Pro 5G

POCO видит свою миссию в том, чтобы предлагать все, что хотят пользователи от современного устройства. И она стремится выпускать универсальные смартфоны с минимум компромиссов за запрошенный прайс. Вскоре компания должна представить POCO X4 Pro 5G. Смартфон еще не представлен, но нашлись те, кто успел заполучить заветную коробку с ним и сорвать целлофан с нее.

Говоря о внешнем виде POCO X4 Pro 5G хочется сказать фразу «классический дизайн POCO». Под этим мы подразумеваем широкую черную вставку вокруг главного модуля основной камеры. Сама площадка с датчиками изображения представляет собой постамент в стиле Xiaomi Mi 11 Ultra. Выглядит он достаточно странно и аляповато за счет применения двух цветов. Всего сенсоров три и один из них разрешением 108 Мп, о чем оповещает надпись на блоке основной камеры.

Фронтальная панель POCO X4 Pro 5G примечательна разве что небольшим вырезом под селфи-камеру. Такое решение не вызывает сильного негатива, это стандарт наших дней. То, что это недорогое решение, выдают достаточно приличные рамки по периметру экрана.

Источник указывает на то, что POCO X4 Pro 5G предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, 8 Гб оперативки и 256 Гб постоянной памяти. Под капотом стоит Snapdragon 695 с видеоускорителем Adreno 619.

В качестве главного в основной камере POCO X4 Pro 5G выступает датчик Samsung S5KHM2 на 108 Мп. Оптической стабилизации изображения нет и качество снимков источник раскритиковал. Качественные фоточки можно получить только в условиях хорошего внешнего освещения и приложив ряд усилий по настройке изображений. При дефиците света качество падает и не стоит ждать чего-то выдающегося.

Поставляется POCO X4 Pro 5G с предустановленной операционной системой Android 11 и поверх нее оболочка MIUI 13. Предложили также быструю зарядку мощностью 67 Вт. Выходит так, что новинка станет только вариацией Redmi Note 11 Pro 5G на глобальном рынке.

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Источник: smartdroid