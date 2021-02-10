Poco X4 Pro ширпотреб, Face ID теперь с маской, охота за Тимом Куком и 200 Мп станут реальностью

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На календаре суббота, а значит, пришло время для нашего постоянного дайджеста новостей, в котором мы освещаем самые интересные события недели. Индия намерена создать конкурента Android и iOS, OnePlus предложит унифицированную прошивку и выпустит пачку новых смартфонов, а суд защитил Тима Кука от назойливой барышни.

Начнем с приятной новости для пользователей в Украине. Беспошлинный порог на международные посылки увеличен до 150 евро. Для россиян же AliExpress уменьшает сроки доставки посылок.

В Индии министр электроники и информационных технологий заявил о желании создать национальную операционную систему, которая станет альтернативой iOS и Android. О сроках и перспективах ее распространения на рынке, говорить еще очень рано. Дальше намерений дело не продвинулось.

Motorola замахнулась на создание флагмана Frontier 22, который предложит топовый чипсет Qualcomm и 200 Мп камеру. OnePlus со своей стороны готовит анонс доступных Nord CE 2 5G и Nord 2T, а также оболочку H2OOS, как замену OxygenOS. Шумиха и волна хейта заставили Realme пересмотреть свою политику поддержки планшета Pad, и он обновится до Android 12.

Некая дамочка Джулии Ли замечена за неадекватным, одержимым и странным поведением по отношению к Тиму Куку. В течение двух лет она отправляла в адрес СЕО Apple письма с угрозами и требованиями признать свое отцовство ее двух детей-близнецов. Ее одержимость обернулась для нее судебным запретом приближаться к Тиму Куку, сотрудникам Apple, заходить в офисы и магазины компании.

Тем временем сама Apple внесла изменения в iOS, позволив ей распознавать владельцев в маске, а также стремится превратить iPhone в платежный терминал. А еще из нашего выпуска новостей вы узнаете историю длиною в несколько лет, как один энтузиаст пытался привлечь внимание Apple к уязвимостям в ее системах и сервисах.

От Xiaomi новостей немного. Так, компания готовит к выходу еще одну версию Xiaomi 12 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 1, но теперь он изготовлен силами TSMC. Поводом для разочарования стала информация о том, что POCO X4 Pro станет лишь клоном Redmi Note 11 Pro 5G. Об этих и других новостях узнавайте больше на видео. Бонус — рубрика «какая-то дичь». Приятного просмотра!