POCO X5 Pro 5G стала известна официальная дата презентации

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POCO X5 Pro 5G презентация запланирована на 6 февраля

После нескольких месяцев содержания интриги и утечек, которые мы ранее публиковали на нашем сайте, компания Xiaomi наконец-то объявила дату презентации новых смартфонов POCO.





Согласно официальному приглашению от бренда, устройства покажут на глобальном рынке 6 февраля. То есть, в следующий понедельник. В новой серии будут две модели: POCO X5 и POCO X5 Pro 5G.

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Согласно информации от инсайдеров, POCO X5 получит процессор Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти, а также операционную систему Android 13.

POCO X5 Pro 5G станет глобальной версией Redmi Note 12 Pro Speed Edition. То есть, новинка будет иметь AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру с главным датчиком на 108 МП, аккумулятор на 5000 мА-час с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и процессор Snapdragon 778G.

Источник: twitter



